В США раскрыли план Британии по урегулированию конфликта Израиля и ХАМАС

FT: Британия предложила план из 5 пунктов по урегулированию конфликта в Израиле

Великобритания предложила план из пяти пунктов по урегулированию конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Детали плана раскрыло американское издание Financial Times (FT).

Отмечается, что глава МИД Дэвид Кэмерон обсудил эту инициативу с израильской и палестинской сторонами во время своей поездки на Ближний Восток.

Так, план включается в себя требование о немедленной паузе в боевых действиях.

Это время необходимо для освобождения заложников из сектора Газа и переговоров о постоянном прекращении огня. Также планируется наметить четкие «политические горизонты» для создания Палестинского государства. Кроме того, Британия предлагает сформировать временное правительство на Западном берегу и в секторе Газа после завершения конфликта.

Также Лондон призывает ХАМАС освободить всех заложников и взять на себя обязательство прекратить нападения на Израиль. Согласно плану, лидеры движения в секторе Газа должны выехать в другую страну.

В октябре 2023 года российский лидер Владимир Путин сообщил, что позиция Москвы по палестино-израильскому конфликту не носит конъюнктурного характера и основана на решении Совета Безопасности ООН, которое предусматривает сосуществование двух независимых государств — Израиля и Палестины.