Стало известно о решающей стадии переговоров по заложникам в Газе

CNN: переговоры по освобождению заложников в Газе вступили в решающую стадию

Переговоры по соглашению об освобождении заложников в секторе Газа и прекращении огня вступили в решающую стадию. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в палестинском радикальном движении ХАМАС.

«У посредников [в переговорах] есть явная и твердая решимость достичь договоренностей о прекращении огня и начале процесса обмена [заложниками], чтобы освободить их с обеих сторон, а также доставке продовольствия, припасов, медикаментов и топлива», — говорится в сообщении.

При этом представитель ХАМАС подчеркнул, что вопрос прояснится в следующие 24 часа. Переговоры проходят в Каире.

Ранее Израиль отверг требования ХАМАС по сделке с освобождением заложников, однако заявил о готовности продолжать переговоры по данной теме.

В феврале ХАМАС предложило Израилю план прекращения огня на четыре с половиной месяца, освобождения всех плененных боевиками заложников и вывода израильских войск из сектора Газа.