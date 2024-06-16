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00:39, 16 июня 2024Бывший СССР

Назван последний шанс сохранить Украину как государство

Медведчук назвал мирную инициативу Путина последним шансом сохранить Украину

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Мирная инициатива президента России Владимира Путина является последним шансом сохранить Украину как государство. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, экс-руководитель запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Он пояснил, что сегодня Украина столкнулась с антинародным режимом, правовым нигилизмом и государственной нацистской идеологией во главе с нелегитимным президентом. «Путин предлагает вернуть украинцам государство, сделать его нейтральным, суверенным, демилитаризованным и денацифицированным», — сказал политик.

Медведчук также обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что тому не выгоден нейтральный статус Украины. «Он пожертвовал ею и ее народом ради своих болезненных политических амбиций», — резюмировал он.

Ранее Медведчук рассказал, что спецслужбы западных стран организовали преступную схему легитимизации дальнейшего пребывания Зеленского у власти. Он отметил, что на данный момент Зеленский самовольно продолжает выполнять обязанности главы страны и может быть привлечен к уголовной ответственности за узурпацию власти.

14 июня Путин выступил с мирной инициативой. По его словам, Москва будет готова к мирным переговорам, как только Киев начнет выводить войска с территории новых российских регионов и официально откажется от вступления в НАТО.

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      Марина Совина
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