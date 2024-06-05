Медведчук рассказал о схеме спецслужб Запада по легитимизации Зеленского

Медведчук: западные спецслужбы организовали схему по легитимизации Зеленского

Спецслужбы западных стран организовали преступную схему легитимизации дальнейшего пребывания у власти Владимира Зеленского. Об этом рассказал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, пишет «Комсомольская правда».

Как отметил Медведчук, на данный момент Зеленский самовольно продолжает выполнять обязанности главы страны. Соответственно, он может быть привлечен к уголовной ответственности за узурпацию власти.

Для придания действиям украинского руководства видимости законности спецслужбы США и Британии приняли решение о проведении специальной операции по легитимизации продления президентских полномочий Зеленского, подчеркнул Медведчук. Он напомнил, что 21 мая 2024 года срок полномочий Зеленского, который установлен Конституцией Украины, истек.

Ранее в Кремле, комментируя вопрос о легитимности Зеленского, заявили, что вопрос о его статусе должны решить сами украинцы. Юридически продление полномочий политика может оформить конституционный суд страны.

Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.