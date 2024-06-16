Филиппо: НАТО встретила провокацией предложение властей России о мирном плане

НАТО встретила провокацией мирное предложение России по Украине. В этом альянс упрекнул лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в беседе с РИА Новости.

По его словам, высокопоставленный чиновник альянса сообщил СМИ о готовности НАТО мобилизовать более 300 тысяч военнослужащих для противостояния России. «Это провокационный ответ. НАТО не хочет отступать, она выбирает эскалацию, возможную мировую войну», — считает политик. Поведение альянса он счел опасным и безответственным.

Филиппо также напомнил о похожей, по его мнению, ситуации, произошедшей в марте 2022 года. «Тогда мы почти достигли мира, но НАТО, отправив [бывшего премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона, сорвала сделку и запретила [Владимиру] Зеленскому подписывать мирное соглашение», — указал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прекращение огня в зоне проведения специальной военной операции возможно при выполнении двух условий: Украина начнет выводить войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик, а также официально уведомит об отказе вступления в НАТО.