Во Франции оценили предложение России о мире на Украине

Филиппо заявил, что предложение России по Украине поступило в подходящий момент

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо оценил предложение России о мирном урегулировании на Украине, назвав его своевременным. Об этом сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что западное общество устало от конфликта, и оно желает мирных переговоров. «Предложение России поступило в подходящий момент, и его особенно приветствовали», — подчеркнул Филиппо.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД страны назвал условия, на которых Москва готова прекратить спецоперацию на Украине.

Ранее Филиппо рассказал, что Североатлантический альянс встретил провокацией мирное предложение России по Украине. По его словам, высокопоставленный чиновник блока сообщил СМИ о готовности НАТО мобилизовать более 300 тысяч военнослужащих для противостояния России.