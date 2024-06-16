В Госдуме рассказали о превращении саммита по Украине в фарс

Водолацкий заявил, что саммит по Украине в Швейцарии дискредитировал себя

Саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке полностью дискредитировал себя в глазах мировой общественности и превратился в плохой фарс для США, Франции и Германии, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он рассказал ТАСС, что участников конференции «собирали силой».

«Естественно, под различными предлогами и посылами их заставили приехать в любом составе любой делегации — главное, чтобы был флажок», — заявил он.

Депутат объяснил, что между теми, кто был причастен к разжиганию украинского конфликта, и теми, кто прибыл на саммит под давлением, «чтобы не портить отношения или получить какие-то кредиты от США», возникло недопонимание, что и привело к дискредитации мероприятия.

Ранее стало известно, что конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке рискует провалиться. Среди главных причин — отсутствие на саммите делегации из Китая и в целом слабое представительство стран БРИКС.