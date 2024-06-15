Конференции по Украине в Швейцарии предрекли провал

Bloomberg: конференция по Украине в Швейцарии рискует провалиться

Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке рискует провалиться, пишет агентство Bloomberg.

Среди главных причин — отсутствие на саммите делегации из Китая и в целом слабое представительство стран БРИКС. Это все свидетельствует о том, что Киеву не удастся привлечь на свою стороны страны Глобального Юга.

На саммит прибыли порядка 90 делегаций, но добиться «максимальной поддержки от мировых лидеров оказалось тяжело», отмечает агентство. Например, мероприятие пропускает президент США Джо Байден, Белый дом представляет вице-президент Камала Харрис.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что саммит в Швейцарии превратился в метание словес в сторону России. Он назвал это занятие любимым у всех участников мероприятия.

Саммит на курорте в Бюргенштоке проходит 15 и 16 июня. В нем принимают участие делегации из порядка 90 стран.