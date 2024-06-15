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22:49, 15 июня 2024Мир

В МИД России прокомментировали начало конференции по Украине в Швейцарии

Мирошник: саммит по Украине превратился в метание словес в сторону России

Фото: Urs Flueeler/Pool via Reuters

Швейцарский саммит по Украине превратился в метание словес в сторону России. С таким комментарием в своем Telegram-канале выступил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«"Саммит мира" начался с констатации, что говорить о мире сегодня не получится, может быть, в следующий раз. А пока все прибывшие могут отдаться любимому занятию — метанию словесных испражнений в сторону России», — написал посол.

Конференция по Украине стартовала 15 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. Завершится мероприятие в воскресенье, 16 июня. Москва приглашения на участие в саммите не получила. Как считает замглавы МИД России Александр Грушко, конференция в Швейцарии нужна для поддержания антироссийского психоза.

Как заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, Россия может в определенном формате принять участие во втором подобном саммите, подготовка к которому уже началась.

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      Марина Совина
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