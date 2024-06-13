В МИД России назвали цель конференции по Украине в Швейцарии

Грушко: конференция в Швейцарии нужна для поддержания антироссийского психоза

Замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Александр Грушко назвал основную цель конференции по украинскому конфликту, которая пройдет в Швейцарии. Он заявил в интервью «Известиям», что саммит по Украине призван поддержать антироссийский психоз на Западе.

«Это совершенно нелепые подковерные игры, они видны невооруженным глазом. Уже сейчас понятно, что это будет пустая трата времени, некое такое действо, значение которого равно нулю», — объяснил дипломат.

Ранее Грушко рассказал, что все действия Североатлантического альянса, которые он сегодня совершает, направлены на подготовку к возможному столкновению с Россией. Он напомнил, что блок объявил Россию прямой и непосредственной угрозой альянсу. Грушко добавил, что это выражается в характере военной деятельности, политике и в планах военного строительства.