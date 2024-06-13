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00:53, 13 июня 2024Мир

В МИД высказались о подготовке НАТО к столкновению с Россией

Грушко: все, что сегодня делает НАТО, является подготовкой к столкновению с РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Все действия Североатлантического альянса, которые он сегодня совершает, направлены на подготовку к возможному столкновению с Россией, считает замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Александр Грушко. В интервью «Известиям» он заявил об отсутствии перспектив восстановления диалога.

Дипломат указал, что НАТО объявил Россию прямой и непосредственной угрозой альянсу. Грушко добавил, что это выражается в характере военной деятельности, политике и в планах военного строительства.

«Все, что сегодня делает НАТО на этом поприще, если говорить прямо, — это подготовка альянса к возможному военному столкновению с Россией. И учения, которые проводятся, свидетельствуют как раз о том, что теперь все концепции безопасности на основе сотрудничества оказались отброшены», — подчеркнул он.

Ранее Грушко сообщил, что заявления госсекретаря Энтони Блинкена о проведении Россией якобы гибридных атак на границах стран НАТО является перекладыванием с больной головы на здоровую. Он отметил, что РФ предпримет все необходимые меры для нейтрализации угрозы эскалации.

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      Маргарита Пименова
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