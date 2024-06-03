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09:49, 3 июня 2024Мир

В МИД заявили о больной голове Блинкена

Грушко: слова Блинкена являются перекладыванием с больной головы на здоровую
СюжетРоссия и НАТО:
Александр Грушко

Александр Грушко. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Заявления госсекретаря Энтони Блинкена о проведении Россией якобы гибридных атак на границах стран НАТО является перекладыванием с больной головы на здоровую. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, его слова передает ТАСС.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен безосновательно обвиняет Россию в якобы гибридных атаках у границ НАТО. Это является перекладыванием с больной головы на здоровую. Запад сам идет по пути эскалации конфликта», — сообщил дипломат.

Он добавил, что Россия предпримет все необходимые меры для нейтрализации угрозы эскалации. Таким образом он прокомментировал заявление главы специального штаба по вопросам Украины при Минобороны ФРГ, генерала-майора Кристиана Фройдинга.

Ранее Фройдинг допустил использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) систем противовоздушной обороны американского производства Patriot для нанесения ударов по российской авиации. Он выразил уверенность, что украинская сторона будет соблюдать международное право. Генерал не раскрыл, применялось ли уже поставленное Германией оружие на российской территории.

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      Дарья Устьянцева
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