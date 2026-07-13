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17:58, 13 июля 2026Интернет и СМИ

Жене популярного российского блогера сделали операцию после родов

Блогер Стас Васильев заявил, что его жене делали операцию из-за диастаза мышц живота
Маргарита Щигарева

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Популярный российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!» рассказал, что его жене Аксинье Вундер сделали операцию после родов из-за диастаза мышц живота. Об этом он заявил в обзоре новостей, выпуск доступен в «VK Видео».

По словам блогера, после беременности и родов у его супруги «чуть не вывалились» внутренние органы. «Без шуток, диастаз разошелся, пришлось операцию делать. Денег отвалили, нервов и прочего», — отметил Васильев. Другие подробности он не привел.

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Ранее Васильев объявил о разводе. Он сообщил, что решение о расставании было общим. Позднее блогер добавил, что они с супругой все же решили сохранить брак и стараются работать над отношениями.

Стас Васильев и Аксинья Вундер стали родителями в 2022 году. У них родилась дочь, которую они назвали Леоной.

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