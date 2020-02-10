Еще десятки человек заразились коронавирусом на изолированном лайнере

Еще 60 человек заразились коронавирусом на изолированном лайнере Diamond Princess в Японии, общее количество инфицированных на борту пассажиров достигло 130. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Карантин изначально был запланирован до 19 февраля, однако теперь его могут продлить.

5 февраля сообщалось, что Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии после того, как на его борту обнаружились заболевшие люди с характерными для коронавируса симптомами. Предположительно, разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января.

Россиян среди заболевших нет. 9 февраля сообщалось об одном заразившемся коронавирусом украинце.

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