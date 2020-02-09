Первый украинец заразился китайским коронавирусом

Украинец заразился коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на УНН.

По словам директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, заразившийся украинец был членом экипажа лайнера. Заболевший госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, с ним поддерживается связь, ситуация находится на контроле министра иностранных дел и посольства Украины в Японии.

Число заболевших на борту Diamond Princess уже возросло до 70, россиян среди них нет. Вирус выявлен у украинца, двух американцев и одного гражданина Китая, еще 61 пациент — японцы.

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5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии после того, как на его борту обнаружились люди с симптомами коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января. Сейчас на лайнере находятся около 3700 пассажиров из более чем 50 стран. Все они останутся в своих каютах на 14-дневный карантин. Известно, что на лайнере находятся 24 гражданина России.

По последним данным, жертвами пневмонии, вызванной коронавирусом, стали более 800 жителей Китая. В общей сложности вирус выявили у 36,5 тысячи человек по всему миру, двое из них находятся в России.

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