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18:03, 13 июля 2026Путешествия

Истребители НАТО окружили переполненный пассажирский самолет в небе над Венгрией

PYOK: Истребители НАТО окружили самолет Cathay Pacific с 334 пассажирами над Венгрией
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Joan Valls / Urbanandsport / NurPhoto via Getty Images

Переполненный пассажирский самолет авиакомпании Cathay Pacific окружили истребители НАТО во время пролета в небе над Венгрией. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 4 июля на рейсе из Гонконга, Китай, в аэропорт Хитроу, Великобритания. Когда Airbus A350 с 334 пассажирами на борту пролетал через воздушное пространство Румынии, авиадиспетчеры не смогли связаться с пилотами. Самолет продолжил полет и пересек границу с Венгрией, не согласовав действия с диспетчером, контролирующим воздушное пространство над страной.

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Авиадиспетчер объявил ​​потенциальную тревогу, и истребители НАТО поднялись в воздух для перехвата воздушного судна. Они пролетели рядом с Airbus, подавая «визуальные сигналы предупреждения». После этого пилоты оперативно связались с командно-диспетчерским пунктом и доложили обстановку, отметив, что ничего подозрительного в полете не произошло.

После восстановления связи истребители были сняты с боевого дежурства. Лайнеру разрешили продолжить путь в Лондон. На данный момент Департамент гражданской авиации Гонконга расследует инцидент, который оценивается как серьезный.

Ранее стюардесса прилетела международным рейсом с килограммом героина в багаже. Таможенники остановили гражданку Таиланда, так как в ее чемодане при сканировании были найдены «аномалии».

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