Пассажиры охваченного смертельным вирусом лайнера спаслись от стресса вином

Пассажиры круизного лайнера, на борту которого оказались туристы с коронавирусом, нашли спасение в вине. Об этом путешественник из Австралии Дэйв Бинскин (Dave Binskin) рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, корабль Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии 5 февраля, а на следующий день он и его жена получили необычный звонок от винного клуба, в котором они состоят. Организация Naked Wine Club предложила паре доставить две бутылки вина прямо на лайнер с помощью дрона, чтобы им было легче переносить случившееся.

После этого супруги начали рассказывать подписчикам в Facebook о своих приключениях на судне и о том, как вино помогло им справиться со стрессом. «Только что сделал первый глоток. Боже, храни дроны!» — написал Бинскин в Facebook.

Между тем сайт CamSoda решил бесплатно открыть доступ к видеочатам с порно пассажирам, застрявшим на зараженном китайским коронавирусом круизном лайнере. Чтобы получить доступ, пассажирам необходимо выслать сотрудникам CamSoda туристические документы по электронной почте.

5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии после того, как на его борту обнаружились люди с симптомами коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января. Сейчас на лайнере находятся около 3,7 тысячи пассажиров из более чем 50 стран. Все они останутся в своих каютах на 14-дневный карантин. Россиян среди заболевших нет.

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