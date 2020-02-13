Названа причина резкого увеличения числа заразившихся коронавирусом

Причиной резкого увеличения числа выявленных случаев заражения коронавирусом в Китайской провинции Хубэй стал новый метод диагностики. Об этом рассказали в региональном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения, передает РИА Новости.

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Уточняется, что у многих пациентов был уточнен диагноз. Помочь в этом смогла собранная статистика по ранним случаям инфицирования. Новым пациентам также теперь ставятся диагнозы по новой классификации.

Ранее 13 февраля сообщалось, что за сутки в провинции было выявлено 14 840 новых случаев заболевания пневмонией из-за вируса COVID-2019. В больницах находятся еще более 33 тысяч пациентов, выписаны 3441 человек. Число умерших составило 1310.

В тот же день стало известно, что россияне меньше других обеспокоены опасностью коронавируса. Лишь 42 процента опрошенных рассказали, что считают вспышку болезни угрозой, однако 91 процент уверены, что каждый вернувшийся из Китая человек должен пройти обязательный скрининг.

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