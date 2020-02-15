Жителям Уханя запретили покидать микрорайоны из-за коронавируса

Власти запретили жителям Уханя покидать микрорайоны города, в которых они живут, из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, в каждом микрорайоне останется только один открытый выход. У тех, кто выходит из дома и входит в него, будут мерить температуру. Вход на территорию жилых комплексов, а также за их пределы без уважительной причины запрещен.

Согласно последним данным, число жертв коронавируса в Китае достигло 1523. Всего коронавирусом COVID-19 заражено более 67 тысяч человек; вылечились от болезни более 8,2 тысяч.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.

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