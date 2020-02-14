Стало известно о новых побегах россиян из карантина по коронавирусу

Из карантина по коронавирусу в больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, помимо Аллы Ильиной, сбежали еще трое пациентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Ильина совершила побег 7 февраля, трое других пациентов — 11. «Двое из них вернулись на дообследование. Вероятно, с ними связались, позвонили и объяснили, что они были неправы. С третьей девушкой пока неизвестно. Не исключено, что придется действовать в судебном порядке», — добавил собеседник агентства.

7 февраля Ильина рассказала «Ленте.ру», что ее обманом заставили переночевать в инфекционной больнице имени Боткина, после чего оставили там в карантине на две недели. Девушка утверждала, что по результатам всех анализов и проверок она была здорова.

11 февраля стало известно, что в тот же день Ильиной удалось выбраться на свободу из бокса. Она замкнула электроцепь и взломала замок. Девушка добавила, что ее четыре дня не искали ни врачи, ни полиция. Главный санитарный врач города дважды обращался в Куйбышевский районный суд с иском на Ильину.

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