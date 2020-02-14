Российская тест-система для выявления коронавируса прошла регистрацию

Тест-система для выявления коронавируса, разработанная российскими учеными, прошла регистрацию. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Регистрационное удостоверение на разработку научного центра «Вектор» было получено 11 февраля. Региональные организации уже обеспечены диагностическими системами для выявления коронавируса, говорится в сообщении ведомства.

10 февраля об эффективности российской системы диагностики заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она сообщила, что это подтвердили китайские ученые. По словам чиновницы, в случае необходимости Россия поставит средства диагностики в страны-партнеры по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Ведомство сообщало, что региональные организации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового вируса.

По последним данным, число жертв коронавируса достигло 1380 человек. Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru