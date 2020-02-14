Почти 2000 китайских врачей заразились смертельным вирусом

Почти 2000 китайских врачей заразились смертельным коронавирусом COVID-19. Об этом рассказал заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь, передает South China Morning Post.

«По данным от 11 февраля, было диагностировано 1716 случаев заболевания среди медицинских работников», — сказал он. Исинь добавил, что шестеро из них умерли. По его словам, число заболевших среди медперсонала только растет.

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Ранее сообщалось, что китайские врачи разработали эффективный способ лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCov. Пациентам начали переливать плазму крови от выздоравливающих от этой болезни доноров.

По последним данным, коронавирусом COVID-19 заражено более 64 тысяч человек. 1383 человек погибли, еще 6766 вылечились. Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.

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