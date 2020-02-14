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Почти 2000 китайских врачей заразились смертельным вирусом

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Почти 2000 китайских врачей заразились смертельным коронавирусом COVID-19. Об этом рассказал заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь, передает South China Morning Post.

«По данным от 11 февраля, было диагностировано 1716 случаев заболевания среди медицинских работников», — сказал он. Исинь добавил, что шестеро из них умерли. По его словам, число заболевших среди медперсонала только растет.

Ранее сообщалось, что китайские врачи разработали эффективный способ лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCov. Пациентам начали переливать плазму крови от выздоравливающих от этой болезни доноров.

По последним данным, коронавирусом COVID-19 заражено более 64 тысяч человек. 1383 человек погибли, еще 6766 вылечились. Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.

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