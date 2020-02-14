Число жертв коронавируса приблизилось к полутора тысячам

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1488. Об этом сообщил китайский информационный портал «Ванъи», передает ТАСС.

С учетом двух погибших за пределами КНР, общее число жертв вируса составило 1490. Сутки назад эта цифра составляла 1367 человек. Количество зараженных составило 63918 человек, а 6982 пациента выздоровели.

14 февраля биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини допустил, что новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли. По его подсчетам, вирус может передаваться от каждого больного двум-трем здоровым людям. Вдобавок к этому, отсутствие экспресс-тестов также способствует его расширению. «Изоляция и карантин не смогут остановить вирус», — заявил он.

Ранее сообщалось, что китайские врачи разработали эффективный способ лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCov. Пациентам начали переливать плазму крови от выздоравливающих от этой болезни доноров. Этот метод позволил спасти уже более десятка находившихся в критическом состоянии больных — улучшения в их состоянии наблюдались уже через 12-24 часа после процедуры.

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