Россия
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Путин распорядился увековечить память Лужкова
В МВД началась проверка после банкета силовиков под лозунгом «Жизнь ворам!»
Бабушка пришла поддержать внука на соревнованиях и погибла от удара мячом
«Газпрому» предсказали проблемы с контрактами в Европе
Москвич лишился биткоинов из-за сим-карты 
Найден способ остановить особо опасный рак
Мужчина в платье снялся для российского Vogue и вызвал споры между читателями
В Москве обрушились продажи дешевых квартир
Появились кадры с места обнаружения тела закопанной на даче жены прокурора
Новости партнеров

Родственников лечившегося в России китайца с коронавирусом выписали из больницы

Перейти в «Мою Ленту»

Врачи выписали из инфекционной больницы в Чите жену и дочь гражданина Китая Ван Юньбина, который переболел коронавирусом и покинул клинику двумя днями ранее, сообщает пресс-служба Минздрава Забайкалья.

После госпитализации мужчины родственницы были помещены в карантин. Результаты анализов показали отсутствие у них вируса. Девочку лечили от ОРВИ. «Сегодня мы отпускаем пациентов домой, они абсолютно здоровы», — отметил главврач больницы Сергей Юрчук.

12 февраля был выписан Юньбин, который провел две недели в изолированном боксе и получал лечение. Заболевание протекало в легкой форме. «Он полностью здоров и не представляет опасности для окружающих», — добавили в пресс-службе.

До этого, 11 февраля, из больницы в Тюмени выписали заразившуюся вирусом китайскую студентку. Она провела под наблюдением врачей восемь дней. Инфекцию она перенесла в легкой форме, без высокой температуры и со слабо выраженными симптомами. Ее лечили как от ОРВИ.

По последним данным, в мире от коронавируса умерло почти 1,5 тысячи человек. В России было зарегистрировано два случая заражения у граждан КНР.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Число жертв коронавируса приблизилось к полутора тысячам
На сбежавшую из карантина по коронавирусу россиянку подали новый иск
В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец
Другие материалы рубрики
Россия00:0311 февраля

«Людей обрекают на гибель, многие просто не выживут»

Россиянам дали шанс бесплатно лечить рак в частных клиниках. Теперь чиновники хотят его отнять
09:58Сегодня

Москвич лишился биткоинов из-за сим-карты 

09:30Сегодня

Россиянка рассказала об инциденте с пристыдившей ее дочь за фигуру директрисой

09:24Сегодня

Китайский коронавирус поставил под угрозу российскую перепись населения

Россия18:56 7 февраля

«Забавно, как они глаза пучат и пытаются вдохнуть»

Россиянин рассказал, что убивает ветеранов в больнице. Его ищут пользователи сети и следователи
09:21Сегодня

Путин распорядился увековечить память Лужкова

06:49Сегодня

Мать забрала брошенных в Шереметьево детей

05:49Сегодня

Россиян предупредили об опасности ранней весны

Россия00:01 5 февраля

«На деле пока нет ни лекарств, ни вакцины»

Китайский коронавирус убил почти 500 человек. Что о нем говорят российские врачи?
05:03Сегодня

В гостинице «Космос» произошел пожар 

02:30Сегодня

Российская монашка сбила семью и уехала со словами «У меня тоже дети»

23:1013 февраля

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии

Россия
Таксист жестоко избил ногами россиянина за просьбу доехать до другого адреса
Кремль прокомментировал данные об ухудшении отношения россиян к Украине
Директриса российской школы пристыдила ученицу в юбке за «толстоватые» ноги
«Людей обрекают на гибель, многие просто не выживут»
Россиянам дали шанс бесплатно лечить рак в частных клиниках. Теперь чиновники хотят его отнять
В Кремле рассказали об огромном уважении Путина к украинцам
«Народ чувствовал какой-то подвох»
 
Все материалы
Мир
В Австрии откроют мемориал в память советских воинов
Битва тиранов
Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?
В Иране предрекли США изгнание с Ближнего Востока
Вечный палач
Президент Южной Кореи превратил ее в страну первого мира. Но вошел в историю как тиран и диктатор
Индия загородит трущобы стеной к приезду Трампа
Бешеный Майк
Война с коммунистами и угон самолета: как обычный бухгалтер стал самым известным в мире наемником
США ввели новые санкции против трех российских компаний
Все материалы
Бывший СССР
Белоруссия посетовала на невозможность выхода из сферы интересов России
Навал «СКР-6» на эсминец «Кэрон»«Мы понимали, что можем погибнуть»
В шаге от войны: как 32 года назад советский корабль протаранил американский крейсер у берегов Крыма
На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу
Восемь человек погибли в массовой драке в Казахстане
Сотни местных жителей устроили беспорядки после конфликта с полицией
Бывший спикер Рады после допроса сравнил Украину с зазеркальем
«Я хотел спасти русское в себе»
Украинские студенты хотят учиться за рубежом. Почему они все еще едут в Россию?
Лукашенко счел Белоруссию «восточной Швейцарией»
Все материалы
Экономика
В купленных россиянами машинах нашли проблемы с подушками безопасности
Экономике России посулили ускоренный рост
В России выросла безработица
На вырост
Индия хочет догнать экономики Китая и США. Для этого ей нужен российский опыт
Мобильные приложения Альфа-Банка получили шесть наград престижной премии
Кирилл и Денис БурлаковыПовязанные сетью
Сколько и кому должны владельцы платежной системы PBK Money
Все материалы
Силовые структуры
Старейший советский разведчик умер на 104-м году жизни
Сообразили на троих
Три российские пенсионерки возродили закрытый водочный завод. Подпольный бизнес принес им миллионы
Российского ученого посадили за госизмену в пользу Вьетнама
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
В московском изоляторе произошел бунт
Полковник ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший начальник ФСИН пронес на оглашение приговора пистолет. У него был рак в последней стадии
Переживший плен и ядовитую инъекцию россиянин засудил своего похитителя
Все материалы
Наука и техника
НАТО для победы над Россией посоветовали научиться свободно перемещаться в грязи
Ротацию «стрелочников» в «Роскосмосе» объяснили «вставанием с колен»
Операция «Аргонавт»
Как Сталин, Рузвельт и Черчилль решали судьбы мира в Крыму
В США назвали «наименьшую» проблему Су-57
Обратный отсчет
Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией
Все материалы
Спорт
Французский фигурист ответил отказавшемуся считать его мужиком Костомарову
«На финише он был весь черный»
Бегуны теряли сознание и падали замертво: кому был нужен «забег смерти» спортсменов из СССР и США
Джефф Монсон рассказал о разговоре с Владимиром Путиным
Сара Абитболь«Он раздвигал нам ноги и дышал в шею»
Во Франции тренеры годами насиловали юных фигуристок. Кто и почему покрывал их?
Корейская фигуристка исполнила уникальный для женщин прыжок
Лионель МессиТихий властелин
«Барселона» стала заложником Месси. Не пора ли им разойтись?
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Все материалы
Культура
Ребекка Блэк стала бояться людей из-за хита Friday
Крутят как хотят
Кто выпускает самую странную музыку в России
Умерла известнейшая карикатуристка Европы
Хоакин ФениксВосстал как Феникс
Главные неожиданности, триумфаторы и неудачники премии «Оскар-2020»
Россияне назвали лучшую мелодраму XXI века
Покажи им язык
Историческая победа «Паразитов» и главные лауреаты премии «Оскар-2020»
Актера шоу «Империя» снова обвинили в лжесвидетельстве
Все материалы
Интернет и СМИ
Ларису Гузееву решили превратить в бренд
Водонаеву начала разыскивать налоговая из-за долгов
«Мы кормимся смертью»
Отъявленным мясоедам предложили убить питомца или отказаться от мяса. Что они выбрали?
Доктор нашел плюсы в коронавирусе для россиян
«Игрой это не назовешь»
Успешные люди бегут из больших городов в деревни. Фотографы показывают, что их ждет
Руководство российского телеканала прокомментировало смех ведущей из-за льгот
«Мы не прощаем. Ждите»
Самые влиятельные преступники современности держали в страхе весь мир. Куда и почему они исчезли?
Все материалы
Ценности
Популярный блогер поучаствовал в создании модной одежды
Голые мушкетеры
Женщины в корсетах и мужчины на шпильках: что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке
Женщина показала идеалы красоты разных лет на своем теле и вызвала споры в сети
Заискрились
Русский кокошник, декольте и мужчина в платье: самые эпатажные наряды «Оскара»
Четырехлетняя девочка с синдромом Дауна стала моделью вопреки диагнозу
Стильные мира сего
Чем питались и во что наряжались вожди всех времен и народов
56-летняя женщина прошлась в бикини по подиуму вместе с 20-летними и отличилась
Все материалы
Путешествия
Несколько стран отказали круизному лайнеру в остановках из-за коронавируса
Паломники встречают рассвет на горе Синай«Дайте крест полегче»
Россиянин поднялся на священную гору в Египте. Что он там почувствовал?
Показан способ уместить все необходимые вещи в ручную кладь
Там, за туманами
В России выбрали село с самым смешным названием. Почему его стоит увидеть?
Слишком толстого кота сняли с пассажирского рейса из-за перевеса
«Люди уже хоронили меня»
Россиянка отправилась в одну из самых закрытых стран мира — Иран. Что она там увидела?
Подсчитаны траты россиян на отпуск
Все материалы
Из жизни
Бабушка пришла поддержать внука на соревнованиях и погибла от удара мячом
«Иногда ощущаешь себя в реалити-шоу»
Россиянка влюбилась в один из самых опасных регионов мира и показала его неожиданную сторону
Победитель лотереи закатил роскошную вечеринку для друзей после своей смерти
Одинокий мужчина заплатит 25 тысяч долларов за встречу с женщиной своей мечты
Женщина подхватила смертоносную инфекцию при распаковке коробки
Партнерский материал
Таблетка от всего
Как избавить организм от вредного воздействия антибиотиков
Все материалы
Рассекречена внешность и гамма двигателей нового «УАЗа»
Тест: что вы знаете о Subaru?
Квиз для поклонников самой «фанатской» японской марки
Названы самые надежные автомобили в мире
Роскошные внедорожники на дизеле
Новый Cadillac Escalade и его конкуренты на «тяжелом топливе»
Российские водители собрали рекордное количество штрафов
Geely Number 01: клон Мерседеса на шасси Audi
Автомобиль, с которого началась история китайского автогиганта
Представлен очередной кроссовер Volkswagen на букву Т
Все материалы
Дом
Мишустин назвал способы снижения ставки по ипотеке
Корону долой
Как надежно защитить свой дом от коронавируса
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
«Гаражную амнистию» предложили запустить в России
«Дадим еще бабла, только пустите жить»
Как покупка квартиры в Москве приносит проблемы и разочарование — рассказывает молодая семья
В Госдуме предложили давать cкидку на услуги ЖКХ отказавшимся от квитанций
Жилая зона
Что это — дом или тюрьма? Исправительно-трудовой тест
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы