Родственников лечившегося в России китайца с коронавирусом выписали из больницы

Врачи выписали из инфекционной больницы в Чите жену и дочь гражданина Китая Ван Юньбина, который переболел коронавирусом и покинул клинику двумя днями ранее, сообщает пресс-служба Минздрава Забайкалья.

После госпитализации мужчины родственницы были помещены в карантин. Результаты анализов показали отсутствие у них вируса. Девочку лечили от ОРВИ. «Сегодня мы отпускаем пациентов домой, они абсолютно здоровы», — отметил главврач больницы Сергей Юрчук.

12 февраля был выписан Юньбин, который провел две недели в изолированном боксе и получал лечение. Заболевание протекало в легкой форме. «Он полностью здоров и не представляет опасности для окружающих», — добавили в пресс-службе.

До этого, 11 февраля, из больницы в Тюмени выписали заразившуюся вирусом китайскую студентку. Она провела под наблюдением врачей восемь дней. Инфекцию она перенесла в легкой форме, без высокой температуры и со слабо выраженными симптомами. Ее лечили как от ОРВИ.

По последним данным, в мире от коронавируса умерло почти 1,5 тысячи человек. В России было зарегистрировано два случая заражения у граждан КНР.

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