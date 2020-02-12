В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ситуационного центра.

Пациента выписали из Краевой инфекционной больницы в среду, 12 февраля. Под наблюдением врачей также находились его жена и ребенок, у которых не обнаружили инфекцию.

2 февраля Юньбин пожаловался на плохие условия содержания и лечения в медицинском учреждении. «Врачи не говорят мне, что я заражен, и не дают мне результаты анализов. О том, что я возможно заражен — узнал из новостей», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что состояние Юньбина оценивается как удовлетворительное.

По данным на утро 12 февраля, число жертв коронавируса в Китае достигло 1113, выздоровели 4740 человек. Общее количество случаев зараженных достигло 44,6 тысяч.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!