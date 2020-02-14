В Африке подтвердили первый случай заражения коронавирусом

В Египте подтвердили первый случай заражения смертельным китайским коронавирусом. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает DailyMail со ссылкой на власти государства.

Уточняется, что заболевший иностранец. К настоящему времени Египет является первой африканской страной, где был обнаружен коронавирус.

При этом ранее Россия заявляла о добравшейся до Африки смертельной пневмонии, вызванной вирусом. Однако власти стран континента до сегодняшнего дня не подтверждали эту информацию.

Материалы по теме Китайская зараза В мире появился новый смертельный коронавирус. Его уже назвали угрозой для россиян

14 февраля национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила, что число жертв коронавируса COVID-19 уменьшилось, поскольку данные изменились. Отмечается, что актуальны данные о 121 новой смерти в провинции Хубэй — на 108 меньше, чем сообщалось ранее. Комиссия связывает ошибку с тем, что число погибших посчитали дважды. Таким образом, всего в провинции умерли 1380 человек.

Согласно прошлым данным, число жертв коронавируса в Хубэй достигло 1488. Всего коронавирусом COVID-19 заражено более 64 тысяч человек; 1383 человека погибли, еще 6766 — вылечились.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru