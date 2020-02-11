Россия заявила о добравшемся до Африки коронавирусе

В Министерстве иностранных дел России заявили о добравшемся до Африки смертельном коронавирусе. Об этом рассказал заместитель директора департамента Африки МИД Олег Озеров, передает «Интерфакс».

«Они есть», — отреагировал дипломат на комментарий о том, что в Африке нет ни одного зафиксированного случая заболевания китайским вирусом. Никаких подробностей Озеров не привел. Официально о выявленных зараженных коронавирусом до сих пор не заявляли власти ни одной из стран континента.

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По состоянию на утро 11 февраля число заразившихся новым коронавирусом превысило 43,1 тысячи, свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса. Из них 4219 человек полностью выздоровели, 1018 умерли.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. По мнению специалистов, не исключено, что вспышка вируса перерастет в пандемию.

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