В России раскритиковали шаги Японии в отношении зараженного круизного лайнера

Власти Японии действуют хаотично в отношении круизного лайнера Diamond Princess, на котором был введен карантин из-за коронавируса. Об этом в эфире «Русского радио» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, японские власти «не проявляют тех самых инновационных чудес». Она рассказала, что в их действиях присутствует хаос и несистемность, «и эти действия вызывают большие вопросы».

10 февраля стало известно, что еще 60 человек заразились коронавирусом на изолированном лайнере Diamond Princess, стоящем с 5 февраля в порту японской префектуры Йокогама. Общее количество инфицированных достигло 130.

Россиян среди заболевших нет. 9 февраля сообщалось об одном заразившемся коронавирусом украинце.

Предположительно, разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января.

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