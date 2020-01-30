Необычные способы защиты авиапассажиров от коронавируса показали на фото

В Китае авиапассажиры показали необычные способы обезопасить себя от коронавируса. Соответствующие фото были опубликованы в соцсетях, на них обратило внимание The Sun.
На снимках, в частности, запечатлены путешественники, которые с целью защиты надевали на голову «самодельные пластиковые шлемы», вырезанные из бутылок, а также полиэтиленовые пакеты поверх масок.
29 января пассажирский самолет авиакомпании Juneyao Airlines резко изменил маршрут и направился в китайский город Ухань, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Воздушное судно вылетело из аэропорта японской Осаки в 19:55 по местному времени и должно было приземлиться в китайском Шанхае.
По последним данным, всего от коронавируса погибли 162 человека, заражено почти шесть тысяч. Большинство случаев инфицирования произошло в КНР, первый — в китайском городе Ухань. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.