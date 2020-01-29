Пассажирский самолет резко изменил маршрут и полетел в зараженный Ухань

Пассажирский самолет авиакомпании Juneyao Airlines резко изменил маршрут и направился в китайский город Ухань, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом пишет Shine.cn.

По информации издания, воздушное судно вылетело из аэропорта японской Осаки в 19:55 по местному времени и должно было приземлиться в китайском Шанхае. Однако по просьбе пассажиров экипаж лайнера, получив разрешение у властей, перенаправил самолет в Ухань, чтобы доставить некоторых туристов домой.

Отмечается, что путешественников, которые отказались прибывать в зараженный город, пересадили на другие рейсы. Также известно, что после того, как самолет вернулся в Шанхай, его продезинфицировали, а 11 членов летного состава добровольно подали заявку, чтобы их поместили на двухнедельный карантин.

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29 января сообщалось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила прямые полеты в несколько стран Европы из-за коронавируса. Там сообщили, что полеты приостановлены в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и введением ограничений со стороны властей КНР и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов. Ряд рейсов был отменен до конца зимней навигации.

По последним данным, всего от коронавируса погибли более 100 человек, заражено почти 6 тысяч. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый — в китайском городе Ухань. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.

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