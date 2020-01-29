Россиянин оказался заперт в пустующем китайском отеле из-за коронавируса

Россиянин оказался заперт в одном из отелей китайского города Сиань провинции Шэньси из-за обострения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает LShot.

По словам автора размещенного в сети ролика, гостиница, в которой он работал, закрылась, и ему в целях безопасности запрещено выходить за ее пределы в город. В настоящее время, отмечает мужчина, в здании находятся только он и менеджер заведения.

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На кадрах видеозаписи россиянин показывает пустующие помещения отеля и закрытые для посещения номера и рестораны. «Отель состоит из 370 комнат, ни одна из них сейчас не функционирует», — поясняет он.

По последним данным, в мире насчитывается почти 6 тысяч подтвержденных случая заболевания коронавирусом, умерли 132 человека. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый — в китайском городе Ухань. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, утомление и кашель с мокротой.

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