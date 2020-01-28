Подсчитано число оставшихся в Китае россиян — более 5,6 тысячи туристов остаются в стране, где произошла вспышка коронавируса. Об этом со ссылкой на данные туроператоров сообщили в пресс-службе Ростуризма, передает во вторник, 28 января, агентство «Москва».

В ведомстве пояснили, что в настоящее время по этому направлению осуществляются только возвратные рейсы. Предполагается, что все российские граждане вернутся на территорию страны до 4 февраля.

Кроме того, известно, что большинство россиян выдвигаются в обратном направлении в плановом режиме, а те, кто решил прервать поездки, имеют возможность досрочно вылететь чартерными рейсами.

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Ранее во вторник стало известно о том, что российские туроператоры приостановили прием новых туристических групп в страну в связи с обострением ситуации с коронавирусом. Таким образом, понедельник, 27 января, стал последним днем приема китайских туристов, и остановка въезда произошла во вторник, 28 января.

По последним данным, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый — в китайском городе Ухань. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, утомление и кашель с мокротой.

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