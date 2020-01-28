Роспотребнадзор окажет помощь ВОЗ в диагностике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила научный центр Роспотребнадзора в реестр европейских лабораторий, которые оказывают содействие в диагностике коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что помощь ВОЗ окажет ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. В центре были разработаны две современные тест-системы по диагностике коронавируса.
В ведомстве уточнили, что государства, нуждающиеся в проведении диагностики, смогут обратиться за помощью в российский научный центр. Специалистами будут проводится исследования по выявлению вируса.
Ранее сообщалось, что в России обследовали более 100 пациентов с симптомами инфекционного заболевания. Ни у кого из них не выявлен коронавирус.
Число умерших от коронавируса достигло 80 человек, все они были жителями Китая. Количество заболевших превысило 2,7 тысячи. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, утомление и кашель с мокротой.