В России проверили более ста человек с подозрением на коронавирус

В России обследовали более ста человек с симптомами инфекционного заболевания и не выявили ни одного больного новым китайским коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

По ее словам, помимо признаков заболевания, у обследованных пациентов в анамнезе было посещение Китая. «Каждый из них был своевременно выявлен, изолирован, помещен в стационар в боксированную палату, полностью обследован. В каждом случае была установлена этиология инфекционного заболевания», — сказала Попова.

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В основном у обследованных были обнаружены грипп А и В, парагрипп и другие вирусы. Ни у одного из них коронавирус установлен не был, подчеркнула Попова.

Ранее депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о существовании около тридцати препаратов, которыми можно лечить новый коронавирус из Китая. Некоторые из них используются для лечения ВИЧ. Чтобы не заболеть коронавирусом, Онищенко рекомендовал не покупать овощи и фрукты, не прошедшие термическую обработку.

В России пока не было зарегистрировано ни одного случая заболевания новым вирусом 2019-nCov, однако они наблюдаются в граничащих с Россией китайских регионах. Первый случай заражения был зафиксирован в городе Ухань. Несколько случаев — за пределами Китая: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.

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