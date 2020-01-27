Россиянам рассказали о существовании десятков лекарств от коронавируса

Всего существует около тридцати препаратов, которыми можно лечить новый коронавирус из Китая. Об этом заявил депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса. 12 из них — те, которыми мы лечим ВИЧ-инфекцию», — сказал врач. Чтобы не заболеть, Онищенко рекомендовал не покупать овощи и фрукты, не прошедшие термическую обработку. Кроме того, не рекомендуется покупать мясо на рынке. От поездок в Китай врач пока посоветовал воздержаться.

В России, согласно заявлениям властей, пока не было зарегистрировано ни одного случая заболевания новым вирусом 2019-nCov, однако они наблюдаются в граничащих с Россией китайских регионах. Первый случай заражения был зафиксирован в городе Ухань. Несколько случаев — за пределами Китая: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.

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