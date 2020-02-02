Предложенное Минздравом лекарство от коронавируса сочли неэффективным

Препарат рибавирин, включенный Минздравом России в список лекарств от коронавируса нового типа 2019-nCoV, неэффективен. Об этом заявил пульмонолог, академик Российской академии наук (РАН) Александр Чучалин в разговоре с принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.

По его словам, рекомендации российского министерства не должны звучать на международном уровне — это скажется плохо на имидже России в целом. Как рассказал Чучалин, данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют о том , что рибавирин и другие подобные препараты показали себя неэффективными во время предыдущих коронавирусных вспышек.

«Лекарство, которое может оказаться предельно эффективным при коронавирусной инфекции, отсутствует. Это официальная позиция экспертов ВОЗ», — приводит РБК его слова.

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По данным на полночь воскресенья, 2 февраля, помимо КНР заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Заражены оказались 14,38 тысячи человек, смертельных исходов зафиксировано более 300.

В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV. В закрытом на карантин промышленном центре находятся более тысячи иностранцев. Зарубежные страны, включая США и Японию, спецрейсами вывозят своих граждан. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку.

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