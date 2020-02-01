Россиянам настоятельно рекомендовали отказаться от поездок в Китай

Распоряжение о приостановке безвизовых турпоездок с Китаем касается только граждан КНР, приезжающих в Россию. Об этом агентству РИА Новости пояснили в аппарате правительства.

«Мы никак не ограничиваем российских граждан от поездок в Китай, но настоятельно рекомендуем от них воздержаться», — уточнили на Краснопресненской набережной. Там рассказали, что речь идет о запрете только для китайских граждан в рамках групповых туристических поездок в Россию.

Ранее 1 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому МВД России поручено с 2 февраля приостановить прием документов, а также оформление и выдачу рабочих виз гражданам Китая. Это сделано в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV

Ранее президент России Владимир Путин поручил направить самолеты Воздушно-космических сил в наиболее зараженные коронавирусом районы Китая, чтобы вывезти граждан России. Предполагалось, что эвакуация начнется уже в субботу, 1 февраля, но, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, необходимо время, чтобы завершить согласование полетной информации с китайской стороной.

По состоянию на 1 февраля коронавирус 2019-nCoV диагностировали у почти 12 тысяч человек. От него погибли 259 человек, выздоровели пока 243. За пределами КНР подтверждены случаи заражения у более чем 100 человек. Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного значения.

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