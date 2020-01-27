Названо число находящихся в эпицентре смертельного вируса в Китае россиян

140 граждан России находятся в городе Ухань провинции Хубэй, эпицентре смертельного коронавируса 2019-nCoV. Такое число россиян назвал пресс-атташе российского посольства в КНР Георгий Егоров, передает ТАСС.

Отмечается, что 75 из них — студенты. Одна из учащихся жаловалась, что в вузе им не выдали защитные маски. Егоров заявил, что тогда же посольство связалось с руководством университета и решило эту проблему.

«Со всеми ними поддерживается контакт. Все их просьбы, требования, в том числе в отношении обеспечения продовольствием, водой, посольство России решает совместно с МИД КНР и местными органами власти», — отметил он. Пресс-атташе подчеркнул, что россияне обеспечены всем необходимым.

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Ранее стало известно, что число заразившихся за сутки увеличилось на 769, число погибших выросло до 80 человек.

В России, согласно заявлениям властей, пока не было зарегистрировано ни одного случая заболевания новым вирусом 2019-nCov, однако они наблюдаются в граничащих с РФ китайских регионах. Первый случай заражения был зафиксирован в городе Ухань.

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