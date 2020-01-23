В России рассказали о происхождении смертельного вируса

Смертельный китайский коронавирус всегда существовал, но преодолел межвидовой барьер. Об этом в беседе с РЕН ТВ заявил депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Он предположил, что вирус пошел от перепончатокрылых, например, летучих мышей. «Поначалу думали, что это якобы морепродукты. Но эта версия была крайне ненадежной, потому что раз начинается с пневмонии, значит речь идет о воздушном пути передачи», — добавил Онищенко.

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Депутат также подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Китае явно недооценивается.

Ранее, 22 января, сообщалось, что город Ухань, где были обнаружены первые зараженные вирусом, закрыт. Самолеты, автобусы и поезда из населенного пункта не будут отправляться. Сроки действия запрета не называются.

По последним данным, число погибших от китайского коронавируса 2019-nCoV составляет 17 человек. Большинство случаев заражения смертельным вирусом зарегистрировано в городе Ухань. Несколько случаев — за пределами Китая: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.

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