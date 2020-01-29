Реакция таксиста на прибывшего из зараженного Уханя пассажира попала на видео

В китайской провинции Хэнань таксист принял заказ у пассажира, прибывшего из города Ухань, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Реакция водителя попала на видео, запись была опубликована на YouTube.

На размещенных в сети кадрах видно, как мужчина в маске садится в машину и начинает кашлять. Спустя некоторое время таксист интересуется, откуда пассажир прибыл, и он отвечает, что из округа Баодин в провинции Хэбэй.

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Однако после того, водитель замечает, что акцент клиента не свойственен этому региону, тот признается, что только что вернулся из Уханя, и ему срочно нужно добраться до ближайшей больницы. В результате водитель останавливает автомобиль. «Вам следует выйти из машины. Скорее, поторапливайтесь», — говорит он.

По последним данным, всего от коронавируса погибли более 100 человек, заражено почти 6 тысяч. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый — в китайском городе Ухань. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.

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