Телеврач назвал единственный действенный способ борьбы с опасными вирусами

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал единственный способ, который, по его мнению, можно считать действенным в борьбе с опасными вирусами. Об этом он написал у себя в Telegram.

Мясников объяснил, что распространение инфекции способна остановить полная изоляция очага заражения до полной его ликвидации. По его словам, в городах, где обнаружен вирус, необходимо запретить выходить людям на улицу и остановить движение общественного транспорта.

Телеврач добавил, что запрет на выезд и передвижение должен также коснуться всех иностранных граждан вне зависимости от их национальности. «Права человека? Самое главное право людей — право на жизнь», — заявил он. В доказательство своих слов Мясников привел в пример эпидемию испанки в начале 20 века, распространению которой способствовали в том числе передвижение войск и миграция переселенцев.

По мнению ведущего, в настоящий момент мир не готов к борьбе с реальной эпидемией. Мясников отметил неэффективность мер по предотвращению распространения нового коронавируса, в том числе тепловизоров в аэропортах, ношение людьми масок и изоляцию больных в отдельные палаты.

Противостояние новому коронавирусу Мясников назвал учением перед появлением новой инфекции, которая передается от человека к человеку быстрее и будет способна поразить миллионы людей за месяц. «Надо иметь международный алгоритм действий на случай угрозы эпидемий. Неполиткорректный. С подчинением самолюбия местных властей интересам всех», — заключил он.

По последним данным, в мире насчитывается почти 6 тысяч подтвержденных случая заболевания коронавирусом 2019-nCoV, в том числе 132 летальных исхода. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае. Случаи заражения также зарегистрированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Его симптомами являются повышенная температура, утомление и кашель с мокротой.

Эксперты спрогнозировали появление нового коронавируса в России в середине февраля 2020 года. Риск появления инфекции на территории России был оценен как высокий.

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