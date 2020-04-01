Китайский врач исчезла после жалоб на сокрытие информации о коронавирусе

Директор приемного отделения Уханьской центральной больницы Ай Фэнь исчезла после публикации статьи, в которой она критиковала действия властей на ранних стадиях вспышки новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила австралийская телепрограмма 60 Minute Australia.

Ай Фэнь была одним из первых врачей, заметивших новую болезнь. Она осмотрела первого пациента с необычной респираторной инфекцией еще 18 декабря 2019 года. Он работал на уханьском рынке морепродуктов, с которого, как стало известно позднее, началось распространение коронавируса SARS-CoV-2. В течение следующих двух недель в ее отделение поступили еще несколько больных с симптомами, напоминающими грипп.

В конце декабря, когда о новой коронавирусной инфекции еще не было объявлено, Ай Фэнь получила результаты анализов одного из пациентов. Она подчеркнула в них слова «коронавирус SARS» и разослала коллегам фотографию документа. Одним из получателей был офтальмолог Ли Вэньлян, в феврале скончавшийся от коронавирусной инфекции. В марте Ай Фэнь рассказала китайскому изданию «Жэньу», что она, как и Вэньлян, получила строгий выговор за распространение информации о болезни.

Спустя две недели после публикации в «Жэньу» Ай Фэнь исчезла. Ее местоположение неизвестно, а статья с ее признанием удалена. Авторы телепрограммы 60 Minute Australia предполагают, что женщина была тайно задержана властями. Такое случалось и прежде: в 2018 году знаменитая китайская актриса Фань Бинбин на несколько месяцев пропала, а затем объявилась на публике с признанием в уклонении от налогов и обещанием искупить вину.

Radio Free Asia сообщает, что после трансляции выпуска 60 Minute Australia об Ай Фэнь в аккаунте Weibo пропавшего врача появилась новая запись с фотографией одной из уханьских улиц и загадочной подписью: «Река. Мост. Дорога. Бой часов». Исчезновение Ай Фэнь вызвало протесты пользователей интернета в Китае. Чтобы продемонстрировать борьбу с цензурой, они перевели ее статью в «Жэньу» на язык Брайля, азбуку морзе, эмодзи, древнее письмо Чжуаньшу и множество других кодов.

По последним данным, к 1 апреля в мире выявлено 857,9 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 42,1 тысячи человек, 178,1 тысячи человек уже выздоровели.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!