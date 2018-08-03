Одна из самых известных звезд Китая таинственно исчезла

Китайская актриса и певица Фань Бинбин, которую называют одной из самых знаменитых звезд страны, не появлялась на публике больше месяца. Поклонники артистки забили тревогу, передает The Independent в пятницу, 3 августа.

Китайские СМИ сообщают, что Бинбин последний раз появлялась на публике 1 июля. Ее последнее появление в сети — 23 июля, когда она поставила лайки нескольким постам со своего аккаунта в Weibo (китайского аналога Twitter). Отмечается, что актриса ранее регулярно давала о себе знать в интернете.

Беспокойство фанатов усилилось после появления информации о том, что несколько человек, работающих на Бинбин, были допрошены полицией. Сообщение об этом появилось в издании The Economic Observer, однако вскоре статья была удалена. Ряд СМИ объявили, что это произошло из-за цензуры.

Российской аудитории Бинбин известна по роли мутантки Блинк в фильме «Люди Икс: Дни минувшего будущего». Она снялась более чем в 50 картинах, в том числе в лентах «Железный человек 3», «Мой путь», «Месть Софи» и «Битва умов».

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