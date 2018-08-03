Леди Гага обратила внимание на обстоятельства смерти Zombie Boy

Американская певица Леди Гага опубликовала в Twitter пост, посвященный смерти модели и актера Zombie Boy (настоящее имя Рик Дженест), который снялся в клипе на ее песню Born This Way. Артистка заявила, что Дженест покончил жизнь самоубийством, и призвала говорить о проблемах с психикой.

«Суицид моего друга Рика Дженеста, Zombie Boy, более чем опустошающий. Нам нужно больше работать над тем, чтобы изменить культуру и сломать барьер, запрещающий говорить о психическом здоровье. Если вы страдаете, позвоните другу или родственникам сегодня. Мы должны спасать друг друга», — написала Гага.

О смерти Дженеста стало известно ранее в пятницу. Актер был найден мертвым у себя в квартире в Монреале. Сообщалось, что он страдал от психического расстройства.

Zombie Boy известен своими татуировками в виде скелета. Он дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим количеством татуировок костей на теле.

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