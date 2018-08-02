Том Харди сильно обрюзг и постарел

В сети появилась фотография актера Тома Харди в образе американского гангстера Аль Капоне для грядущего фильма «Фонзо». Снимок опубликован в Twitter в четверг, 2 августа.
Фотографию растиражировали зарубежные СМИ, отметившие, что Харди трудно узнать в образе гангстера. Актер исполнит в криминальной драме главную роль. Режиссером ленты выступил Джош Транк. Дата выхода фильма пока не раскрывается.
«Фонзо» расскажет о жизни Аль Капоне после продолжительного тюремного заключения, когда ганстер, получивший свободу, оказался лишен былого могущества, здоровья и друзей.
24 апреля вышел первый трейлер фантастического боевика «Веном», в котором Харди также исполнил главную роль.
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