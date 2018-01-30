Том Харди засветил сделанную на спор татуировку с именем Ди Каприо

Британский актер Том Харди сделал себе татуировку с именем Леонардо Ди Каприо, которую пообещал нанести на тело еще два года назад в качестве наказания за проигранный коллеге по фильму «Выживший» спор. Об этом сообщает The Daily Mirror.

Снимок с Харди, где на предплечье актера виднеется татуировка с надписью Leo knows all («Лео знает все»), выложил в своем Instagram бармен и фотограф из Сакраменто Эндрю Калистерио. Наколку также можно частично разглядеть на других селфи с артистом, которые выкладывали пользователи в последние несколько дней.

Харди рассказывал о проигранном Ди Каприо споре в интервью журналу Esquire. По словам британца, он поспорил со своим партнером по фильму Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Выживший», что тот даже не будет номинирован за роль на премию «Оскар». Ди Каприо в итоге не только оказался выдвинут на награду, но и завоевал ее.

Всего «Выживший» удостоился трех «Оскаров». Кроме победившего в номинации «Лучший актер» Леонардо ДиКаприо, премии достались Иньярриту за лучшую режиссуру и Эммануэлю Любецки за лучшую операторскую работу.

Харди также известен ролями в фильмах «Бронсон», «Лок», «Легенда», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Начало», «Дюнкерк», «Темный рыцарь: Возвращение легенды». Он снимался в сериалах «Острые козырьки» и «Табу».

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