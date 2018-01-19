Звезда «Безумного Макса» оказался рэпером из 90-х

В сети всплыл ранее неизвестный рэп-альбом за авторством Тома Харди. Он был загружен на сервис Bandcamp диджеем Eddie Too Tall.

«Записан в спальне в 1999 году, но так и не закончен. Автор текста и исполнитель — Том Харди. Музыка — Эд Трейси», — говорится в описании альбома. В пластинку вошли 18 композиций.

<a href="http://tootall.bandcamp.com/album/falling-on-your-arse-in-1999">Falling on Your Arse in 1999 by Tommy No 1 + Eddie Too Tall</a>

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«В прошлом году Том спросил меня, остались ли у меня эти записи. Представляем их вашему вниманию во всей их сырости, в том самом виде, в каком они были тогда. Тому понравится то, как альбом приняли слушатели. Мы всегда шутили, что поедем в Вегас на гастроли. Может, если пластинка станет популярной, удастся выманить Тома на сцену», — рассказал Трейси порталу Complex.

В декабре 2017 года издание The Guardian назвало шляпу Тома Харди из сериала «Табу» самым жутким предметом одежды года: она одновременно и слишком большая, и слишком маленькая, и просто глупая.

Том Харди снялся в таких фильмах, как «Начало», «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и «Безумный Макс: Дорога ярости».

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