Джонни Депп захотел стать членом группы Мэрилина Мэнсона

Американский актер Джонни Депп пожелал стать участником музыкального коллектива Мэрилина Мэнсона. Об этом последний сообщил в Twitter в среду, 17 января.

«Джонни Депп рассматривает позицию гитариста. Звучит круто?» — написал исполнитель.

Актер уже сотрудничал с Мэнсоном. В ноябре Депп снялся в его клипе на композицию Kill4Me. Он предстал вуайеристом, следящим за раздевающимися и спящими девушками. В конце клипа артист занимается сексом с тремя женщинами, разрывая их нижнее белье.

За месяц до этого он поучаствовал в съемках другого музыкального видео на трек Say10. В ролике артист сидит на белом троне и обнимает голых женщин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!