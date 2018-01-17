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Джонни Депп захотел стать членом группы Мэрилина Мэнсона

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Джонни Депп
Джонни Депп

Американский актер Джонни Депп пожелал стать участником музыкального коллектива Мэрилина Мэнсона. Об этом последний сообщил в Twitter в среду, 17 января.

«Джонни Депп рассматривает позицию гитариста. Звучит круто?» — написал исполнитель.

Актер уже сотрудничал с Мэнсоном. В ноябре Депп снялся в его клипе на композицию Kill4Me. Он предстал вуайеристом, следящим за раздевающимися и спящими девушками. В конце клипа артист занимается сексом с тремя женщинами, разрывая их нижнее белье.

За месяц до этого он поучаствовал в съемках другого музыкального видео на трек Say10. В ролике артист сидит на белом троне и обнимает голых женщин.

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