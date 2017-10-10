Джонни Депп потискал голых негритянок в новом клипе Мэрилина Мэнсона

Американский шок-рокер Мэрилин Мэнсон выпустил клип на трек Say10. Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале музыканта.

В ролике снялся актер Джонни Депп — артист сидит на белом троне и обнимает голых женщин.

Трек Say10 вошел в новый альбом Мэнсона Heaven Upside Down, релиз которого состоялся 6 октября. В сентябре шок-рокер выпустил клип на песню We Know Where You Fucking Live, в котором группа откровенно одетых монахинь с автоматами вламывается в дом и издевается над живущей в нем семьей.