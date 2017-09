Толпа монашек с автоматами изнасиловала американскую семью в клипе Мэнсона

Американский шок-рокер Мэрилин Мэнсон выпустил клип на трек WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE. Ролик опубликован на YouTube-канале MarilynMansonVEVO.

В музыкальном видео показано, как группа откровенно одетых монахинь с автоматами устраивает стрельбу на улице, после чего вламывается в дом и издевается над живущей в нем семьей, насилуя жертв.

Песня Мэнсона войдет в новый альбом Heaven Upside Down, релиз которого состоится 6 октября.

Мэрилин Мэнсон (настоящее имя Брайан Хью Уорнер) — 48-летний музыкант, прославившийся, в частности, демоническим имиджем и провокационным поведением.